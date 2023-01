Voor 33ste keer Winterloop in Heino. Sportief begin van het nieuwe jaar

Uitspraken burgemees­ter over tentfeest Boskamp vallen verkeerd: 'Iedereen is een beetje boos op de gemeente’

Op de Boskamp is met ongeloof gereageerd op uitspraken van burgemeester Yvonne van Mastrigt van Olst-Wijhe. Volgens haar had een tentfeest tijdens de jaarwisseling vooraf gemeld moeten worden. ‘Hier kan dat gewoon, het is geen Den Haag waar we over praten.’

2 januari