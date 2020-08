Voor het tweede jaar op rij gooit hitte roet in het ‘verse’ eten van de Boerenmarkt in Luttenberg

Het zit niet mee voor de organisatie van de Voedsalland Boerenmarkt in Luttenberg. Voor het tweede jaar op rij kunnen ze de driedaagse zaterdagmarkt niet volmaken. Komende zaterdag gooit de verwachte hitte bijna letterlijk roet in het eten, want de standhouders kunnen de kwaliteit van het eten niet waarborgen.

De Boerenmarkt in Luttenberg bestaat pas sinds vorig jaar, maar ook tijdens de eerste editie werd de markt eerder gestopt. De markt, waar alleen verse producten worden verkocht, is op drie zaterdagen achter elkaar bij Museum de Laarman in Luttenberg. Net als vorig jaar zaten de eerste twee dagen erop, maar moeten de standhouders wederom eerder inpakken.

Honderden bezoekers

,,Het is balen’’, zegt Gerda Luchtenberg. Zij is activiteitencoördinator van Museum de Laarman. ,,Toen we 1 juli te horen kregen dat we de mogelijkheid kregen om de markt toch te organiseren, zijn we vol gas gegaan om de standhouders te benaderen. De vergunning werd aangevraagd en 25 juli konden wij de eerste markt open stellen. Zonde dat we het net als vorig jaar niet kunnen afmaken, want het wordt goed bezocht.”

Volgens Luchtenberg kwamen op de eerste twee zaterdagen van dit jaar tussen de 250 en 300 mensen op de markt af. Wat gaat er met de verse producten gebeuren nu ze niet verkocht kunnen worden? Geen probleem, volgens de activiteitencoördinator. ,,Het zijn bijna allemaal professionele bedrijven die hier dus een kleine kraam hebben. Ook staan hier boeren die uit eigen moestuin producten verkopen. Niemand kweekt alleen voor deze markt, maar het is ook voor eigen gebruik of verkoop in de winkel elders.”

Regionaal aanzien

De Boerenmarkt heeft de ambitie om elk jaar groter te worden, zodat het over een tijdje regionaal aanzien krijgt. ,,In 2019 stonden we er met vier kramen. Dit jaar negen. Volgend jaar mikken we op 15 à 20 stands.” De organisatie denk er niet over na om de markt volgend jaar eerder te organiseren om de hitte voor te zijn.

,,Daar denken we juist niet aan. We zitten precies tussen andere markten en evenementen in de regio. Denk aan de grote markt in Vilsteren, het Luttenbergs Feest en de Stöppelhaene. We kiezen heel bewust voor deze periode om andere markten niet in de weg te zitten.”