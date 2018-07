Voorlopige streep door uitbreiding clubhuis Tennis Vereniging Heino

Voorlopig staat het 1-0 in de juridische strijd tussen Egbert den Daas en zijn buren: de Tennis Vereniging Heino. De voorzieningenrechter in Zwolle heeft beslist dat het bouwplan van het nieuwe clubhuis niet voldoet aan de eigen beleidsregels van de gemeente. De vergunning is van de baan.

In elk geval totdat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte een besluit heeft genomen over het bezwaar dat Den Daas en zijn echtgenote hebben opgeworpen. En dat kan nog wel even duren. De hoorzitting ten gemeentehuize is op verzoek van Den Daas uitgesteld van 24 juli naar 21 augustus. En dan duurt het weer even voor de beslissing op papier staat.

Hoogte

De vrijwilligers van de tennisclub hadden al enthousiast de spade in de grond gestoken, toen ze in juni de vergunning binnenkregen en ook alvast een boom gekapt die de werkzaamheden in de weg stond. Buurman Den Daas heeft met name bezwaar tegen de hoogte van het nieuwe clubhuis. Die overschrijdt met 8,5 meter ruimschoots de volgens het bestemmingsplan toegestane drie meter.

Hij vreest voor verlies van privacy, met de ‘bouwmassa’ naast zijn deur. De tennisvereniging wil een verdieping voor een bestuurskamer, waarmee het clubhuis ook meer zichtbaar is voor bezoekers. Overigens is ook de situering van het nieuwe clubgebouw buiten het toegestane bouwvlak.

Afwijking

Volgens de beleidsregels van de gemeente Raalte kan onder omstandigheden worden afgeweken van het bestemmingsplan. Maar die omstandigheden zijn volgens de rechter hier niet van toepassing. Ze staan voor dit specifieke geval niet omschreven in de beleidsregels. Naleving van de eigen regels zou geen ‘onevenredige gevolgen’ hebben voor de tennisvereniging. ‘Een (nieuw) clubhuis kan immers ook binnen de grenzen van het bestemmingsplan worden gerealiseerd’, staat in het vonnis.