Voorschot op beachveld op dak Tijenraan, ondanks lekkages

De gemeente hoopt dat in november alle lekkages aan het dak verholpen zijn, laat een gemeentewoordvoerder weten. Vaessen Algemeen Bouwbedrijf, dat de moderne sportaccommodatie Tijenraan in Raalte bouwde, voert die werkzaamheden uit. ,,Volgens planning is dit in november klaar. In februari of maart van 2020 vinden er vochtgehalte-metingen plaats om te controleren of het dak daadwerkelijk waterdicht is. Als dat zo is, kan het beachveld voor het nieuwe beachseizoen worden aangelegd op het dak.’’