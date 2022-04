Voorstellingen, verhalen en stilte: Kerken in Salland doen mee aan de Passion 40Daagse

De vier Klein Salland PKN-kerken (Raalte, Wijhe, Olst en Wesepe) en de PKN kerk in Heino doen mee aan The Passion 40daagse. In de aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag vinden overal in Nederland kleine concerten en ontmoetingsmomenten plaats.

Op woensdag 6 april presenteert Theater de Regenboog een familievoorstelling in de Nicolaaskerk in Heino. Aan de hand van verhalen, trucjes en meer wordt dieper ingegaan op het thema van de landelijke Passion: ‘Alles komt goed?!’ Het begint om 15.30 uur, toegangskaarten zijn verkrijgbaar via de website.

Kaarsje branden

Bij de Plaskerk in Raalte vindt het ‘Passion Plein van Hoop’ plaats op zaterdagmiddag 9 april rondom een replica van het verlichte Passion kruis. De bezoekers kunnen er een kaarsje branden, een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig heeft of meedoen met een vragenwandeling. Er is ook alle ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of voor stilte. Het plein van hoop wordt om 13.30 uur geopend met een speciale ceremonie, waarbij de voorgangers van de kerken in Klein Salland en wethouder Gerria Toeter aanwezig zijn. De toegang is gratis, tot 16.00 uur is iedereen welkom.

Op zondag 10 april verzorgt Kees Posthumus een muzikale voorstelling in de Plaskerk in Raalte. De rode draad bestaat uit zes verhalen waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het paasverhaal vertellen. Humor en ernst wisselen elkaar af. Aanvang is om 20.00 uur. De entree bedraagt 10 euro. Vooraf een kaartje kopen is gewenst, dat kan via de website.