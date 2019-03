Vrachtwagen met pech blokkeerde deel N35

Oeps foutje! Familiele­den die geboorte­bord plaatsen raken gasleiding in Raalte

27 maart Het plaatsen van een geboortebord voor een pasgeboren dochtertje in Raalte is vanmiddag iets anders verlopen dan verwacht voor familieleden van de kersverse ouders. Bij het in de grond slaan van het geboortebord werd een gasleiding geraakt.