Vrachtwagen ramt spoorbomen bij Raalte en ontsnapt aan ramp

interview Kinderpor­no in groepsapp scholieren, wijkagente: ‘Ouders, kijk mee op smartphone kind’

18 januari Toen ze vorige week hoorde over kinderporno in een WhattsAppgroep op het Carmel College Salland in Raalte, stond voor wijkagente Daniella van der Velde één ding vast: ze zou een dag later terugkeren op school. Om kinderen bewust te maken van de gevolgen van kinderpornografisch materiaal op social media.