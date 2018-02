Vrees voor bedreiging weidevogels Lierderholthuis door windmolens

Tijs voelt zich koning te rijk op skatebaan

12 februari Hij is de koning te rijk met de skatebaan in Mariënheem, Tijs Reimert. En trots mag hij zijn. De baan op de parkeerplaats bij de sporthal 't As-spel is nu af. Zodra het winterse weer plaatsmaakt voor droge periodes, zal hij er weer regelmatig in actie te zien zijn. Sneeuw, hagel en regen maken het avontuur voor de skater op de quarterpipe, funbox en rail nu tot een te riskante onderneming.