Uit tellingen blijkt dat mensen moeilijk een plekje voor hun auto kunnen vinden in Pimpernel en Kruizemunt (Raalte) en Plataan (Heino). Verder blijkt de vrees voor parkeernood in de gemeente Raalte ongegrond.

In de onderzochte oudere wijken in Heino en Raalte is ruim voldoende parkeergelegenheid, zo blijkt uit onderzoek. Vrijwel nergens is meer dan de helft van de beschikbare plaatsen bezet. Het onderzoek is begin vorige maand uitgevoerd in opdracht van de Raalter gemeenteraad, die een jaar eerder een motie daartoe aannam van VVD en Lokaal Alternatief.

Uitbreiding

Alleen de bewoners van Pimpernel en Kruizemunt in de Raalter Kruidenwijk en van Plataan in Heino hebben moeite om een plekje voor hun auto te vinden. B en W willen laten onderzoeken of uitbreiding daar mogelijk is. Het gaat om hoogstens twee à drie parkeerplaatsen per straat.

Medewerkers van het Zwolse bureau BVA Verkeersadviezen hebben geparkeerde auto's geteld in de periode van 1 tot en met 9 november. Telkens in het holst van de nacht, want dan zijn de meeste plaatsen bezet omdat autobezitters in de buurt dan thuis op één oor plegen te liggen.

Oudere wijken