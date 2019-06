Vrienden (20) uit Raalte en Heeten krijgen taakstraf, omdat ze man (21) uit Hoonhorst bewusteloos sloegen

Raalter golfers strijden in Zwolle om titel; eigen golfbaan ‘utopie’

18 juni Het Raalte Golfkampioenschap dat maandag 30 september voor de 22ste keer gehouden wordt zal volgens organisator Peter Walter nooit op Raalter grond gehouden wordt. Want: de wens voor een golfbaan in Raalte is er misschien wel, maar is niets meer dan een droom. ,,Net zoals ik er van droom ooit nog eens een hole-in-one te slaan. Gaat ook niet gebeuren."