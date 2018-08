Vriendengroep uit Heeten kijkt uit naar laatste Tone’s SummerJam: 'Een emotioneel besluit'

Tijd dringt voor carillon Raalte

Beiaardier Henk Veldman kan tot eind dit jaar het carillon in de toren van de basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte bespelen. Daarna is het over en uit voor het klokkenspel, tenzij dan een nieuwe geldbron is aangeboord. ,,Met het geld dat we nog in kas hebben, kunnen we Veldman tot 31 december betalen'', meldt Jos van den Born.