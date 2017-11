Vrouw gewond na frontale botsing op Zuthemerweg in Heino

Fietsverbod in winkelcentrum 't Raan in Raalte van de baan

14 november De ondernemer Anne Boer is teleurgesteld over het afblazen van een fietsverbod in het winkelcentrum 't Raan in Raalte. ,,Wees resoluut: je mag er niet fietsen'', reageert de eigenaar van de supermarkt Jumbo aan de Kwartel. ,,Ik begrijp ook wel dat het verbod moeilijk te handhaven is. Maar er zijn ook nog buitengewoon opsporingsambtenaren...''