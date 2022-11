Vrouw uit Luttenberg kocht alles wat ze wilde, maar moet nu cel in voor miljoenenfraude

Dreigend tekort aan vrijwilli­gers; dorpshui­zen en sporthal­len doen dringend beroep op Raalter politiek

Onderhoud aan de sporthal, het tappen van biertjes in de kantine of de wekelijkse schoonmaak: in de kleinere dorpen in de gemeente Raalte gebeurt het allemaal door vrijwilligers. Maar behoud van die vrijwilligers en het vinden van nieuwe helpers, daaraan schort het enorm. Daarom doen alle sporthallen en dorpshuizen samen een beroep op de gemeenteraad van Raalte. ,,Vaker de deuren dicht of inhuren van betaalde krachten zijn gevolgen waarover we niet willen nadenken.’’

3 november