Vrouwelijke wethouder van Raalte in de bres voor vrouwen: ‘Gelijkheid is nog niet vanzelfsprekend’

‘Wat goed dat jouw man papadag doet!’ of ‘Werk je vier dagen? Is dat niet wat veel?’ ,,Zou dat ooit tegen een man gezegd worden? Vrouwendag blijft een belangrijk onderwerp. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog lang niet vanzelfsprekend.’’ Gerria Toeter haalt de geschiedenis erbij. ,,In 1919 werd Actief Vrouwenkiesrecht aangenomen. De eerste vrouwelijke minister, Marga Klompé, kwam in 1956, maar de eerste vrouwelijke wethouders en burgemeesters kwamen pas jaren later. Ook in 1956: vrouwen werden handelsbekwaam, mochten na hun trouwen blijven werken. Zo lang geleden speelde dit allemaal niet. Kijk naar de Wet Gelijke Behandeling uit 1980. Nog altijd actueel. De gelijkheid lijkt vanzelfsprekender dan het in werkelijkheid is.”