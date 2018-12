Vuur en ijs bij opening Raalte on Ice

videoDe ijsbaan in het centrum van Raalte is weer geopend. Als eerste danste kunstschaatster Sterre van der Gouw over de ijsvloer op de Grote Markt. De Deventerse baande zich met brandende fakkels door rook en laserstralen en inspireerde zo de ruim tweehonderd mensen aan de kant.

De sfeer zit er direct goed in na de opening door wethouder Jacques van Loevezijn en de vurige schaats-act van kunstrijdster Sterre. Onder rode en blauwe lichten en met discomuziek schaatsen tientallen kinderen rondom de kerstboom. Ze worden vanuit de bar gadegeslagen door ouders met een kop chocolademelk. Die zien vanachter glas dat de ouderwetse stoel heeft plaatsgemaakt voor geinige oranje zeehonden.

Hard gewerkt

Voorzitter Martijn ter Haar en secretaris Raymond Rienties stralen. ,,Mooi toch’’, zegt Ter Haar. Ze hebben met hun team de afgelopen weken hard gewerkt om alles op tijd voor elkaar te krijgen. ,,Om vijf uur waren we klaar’’, zegt Rientjes. ,,Eerst moesten er nog planken rondom de kerstboom. Daaronder zit een lantaarnpaal, dus die is nu mooi weggewerkt.’’

IJsmachines

Het is niet alleen hard werken voor de vrijwilligers. ,,De ijsmachines hebben het zwaar met dit mooie week’’, zegt Rientjes. ,,Ideaal is twee tot drie graden.’’ Ze hebben geluk dat de machines zichzelf instellen en niet altijd volop stroom vreten. Raalte on Ice gaat pas het tweede jaar in en de stichting heeft nauwelijks een buffer kunnen opbouwen.

,,Vorig jaar hebben we zo’n beetje quitte gedraaid’’, zegt Rientjes. Ter Haar vult aan: ,,We hebben geluk dat vrijwel al onze sponsoren dit jaar weer meedoen. Dat is heel fijn.’’ Ook krijgen de vrijwilligers hulp van bedrijven uit de regio. ,,De tent, de lichten, geluid... Behalve de ijsvloer komt alles uit Raalte of omgeving.’’ De helft van het budget komt uit de 6 euro entree. ,,Die is eigenlijk te laag, maar we willen het voor iedereen toegankelijk houden.’’

Huurschaatsen

Voor dat geld krijgt iedereen wel een paar huurschaatsen. Voor iedereen is er wel een paar schaatsen op voorraad: ,,We hebben tot maat 48 liggen’’, lacht hij. ,,Eigen schaatsen mogen niet op de baan. Noren steken dwars door het ijs’’, zegt Rientjes. ,,We maken maar voor één persoon een uitzondering. Dat is onze schaatsleraar Jan Holterman’’, zegt de secretaris. Hij krijgt het druk de komende weken, want vrijwel alle basisscholen uit Raalte komen voor zijn lessen naar de ijsbaan.

Curling

Toch is het niet alleen schaatsen wat de klok slaat op de ijsbaan. Door de week is ruimte voor de grote curlingcompetitie. Speciaal daarvoor liggen er baanlichten in het ijs. ,,We zitten al vol! We hebben 48 teams ingeschreven. Vooral bedrijven en wat vriendengroepjes’’, zegt Ter Haar. Hij hoopt de baan na de competitie door de week te verhuren voor personeelsfeesten. Dat levert nog wat geld in het laatje. ,,Maar als dat niet lukt’', zegt de voorzitter, wijzend op de drukke ijsbaan: ,,Dan gaan we toch gewoon extra open voor de schaatsers!’’

Raalte on Ice is op werkdagen open van 14.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en op zondag van 11.00 tot 21.00 uur. Regelmatig gaan de muziek en lichten aan voor discoschaatsen.