VVD wil harder optreden tegen autoverkopers die sjoemelen met kilometerstanden

Video In Raalte staat een Jum­bo-win­kel, waar geen klant komt

6:51 Het kakelverse Jumbo-centrum in Raalte voor online-bestellingen een distributiecentrum noemen, dekt de lading niet. Haast Karel de Jong, directeur logistiek bij de supermarktketen, zich te zeggen. ,,In een distributiecentrum of magazijn staan de producten in dozen, tot aan het plafond.’’