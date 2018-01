VVN brak eerder lans voor zebrapad bij kerk in Heino

Machinist zag zelfmoord van vader en zoontje (4) in Haarle gebeuren

2 januari Hij zag het allemaal gebeuren en is er niet al te best aan toe - de machinist van de Keolistrein tussen Zwolle en Wierden. Zaterdagavond sprong een 46-jarige man uit Zoetermeer voor zijn trein, met zijn 4-jarige zoontje in de armen. Het gebeurde niet ver van het Landal bungalowpark 'De Hellendoornse Berg' waar de man met zijn verdere familie verbleef. Er liep bij de politie al een melding dat hij vanuit het vakantiehuisje met zijn zoontje rond half tien de duisternis was ingelopen.