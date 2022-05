Waakzame buren behoeden café in Raalte voor ramp: dakbrand in de kiem gesmoord

Noggus&Noggus Dalfsen verkoopt nu ook bouwmateri­a­len na samenwer­king met Raaltens sloopbe­drijf

Bij Noggus&Noggus in Dalfsen kan men nu ook terecht voor bouwmaterialen. Het kringloopbedrijf is een samenwerking aangegaan met Hoogeboom, specialist in circulair sloopwerk in Raalte. De pilot is van start gegaan met een partij houten dakbalken. ,,Als het gaat lopen, richten we er een speciale afdeling voor in”, zegt bedrijfsleider Robin Drost van Noggus&Noggus.

22 mei