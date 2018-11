Waar een spontaan appje toe kan leiden: Martine haalt radiofeest Top 2000 naar Raalte

Vertel, hoe heb je dit voor elkaar gebokst?

,,Presentator Stefan Stasse riep in zijn programma De Staat van Stasse op Radio2 luisteraars op zich te melden als ze Sinterklaas naar hun dorp wilden halen. Stasse verzorgt in de stemweek voor de Top 2000 op pakjesavond de uitzending van zijn radioshow vanuit die plaats. Hij speelt dan zelf Sinterklaas. Ik hoorde de oproep en bedacht me geen moment. Via de Radio2-app heb ik spontaan gezegd: kom gezellig naar Raalte.’’

Waarom vond je dat de presentator en zijn programma naar Raalte moesten komen?

,,Ik ben een fan van de Top 2000 en van het programma De Staat van Stasse. Ik vind Stefan Stasse een ontzettend grappige dj. Een paar minuten na mijn appje hing de redactie van het programma al bij me aan de telefoon. Met het verzoek of ik mijn aanmelding even live in de uitzending wilde toelichten. Normaal ben ik niet iemand die zoiets snel doet, maar wie A zegt, moet natuurlijk ook B zeggen. In dat telefoongesprek meldde Stefan Stasse direct dat hij ‘een goed gevoel’ over Raalte had.’’

Hoe ging het verder?

,,Een week later, na veel appjes over en weer, werd in de uitzending bekend gemaakt naar welk dorp Sinterklaas zou komen. Ze deden het voorkomen alsof er nog veel plaatsen aan de lijn hingen die kandidaat wilden zijn, maar volgens mij was ik de enige die 'hing’. Ik had het idee dat de keuze voor Raalte allang was gemaakt.’’

Wat gaat er op 5 december gebeuren rond de uitzending?

,,Joh, ik moest nog van alles regelen en uitzoeken in Raalte, haha. Gelukkig kreeg ik van mijn man en het Carmel College in Raalte hulp. Waarschijnlijk wordt café De Gouverneur de uitvalsbasis. De bigbands van de school zullen optreden, de debatclub van de school voert discussie en er komt een popquiz. Sinterklaas Stefan gaat een paar plekken in het dorp bezoeken. Ik mag daarbij niet van zijn zijde wijken. Dat wordt nog wat. Ik heb de pakjesavond-uitzending van vorig jaar in Friesland terug geluisterd en dat was lachen geblazen. Ik ben al gewaarschuwd voor ‘ongemakkelijke’ momenten. Gelukkig telt een gewaarschuwd mens voor twee, zal ik maar zeggen. In de uitzending zijn misschien ook nog live-optredens van de zangers Ed Struijlaart en Erwin Nijhoff en de band Bökkers. Het programma vanuit Raalte begint trouwens al om 18.00 uur, want de show van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof, die met de stembus door Nederland trekken, komt ook vanuit Raalte. Aansluitend is De Staat van Stasse van 20.00 tot 22.00 uur.’’

Volle bak dus. Wat een spontaan appje teweeg kan brengen!

,,Inderdaad. Het wordt zo een heel bijzonder jaar voor mij. Eind september is mijn vader overleden. In januari was bij hem de ergste variant van een hersentumor geconstateerd. Daarna is het snel gegaan. Hij is 76 jaar geworden, veel te jong. Eigenlijk was ik met mijn moeder nog heel druk bezig om alles rond mijn vaders overlijden te regelen, toen dit alweer op mijn pad kwam. Ik ben wel iets drukker met alles dan gepland. Maar goed, die uitzending op pakjesavond is wel een heel leuk vooruitzicht.’’