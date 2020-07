Waar veel Sallandse kerkgebouwen moeten sluiten, wordt er in Heino juist geïnvesteerd

Bruggetje in Heino is Rijksmonu­ment volgens dorpshisto­ri­cus, maar: ‘Lijkt erop dat deze brug vergeten is’

26 juli Een kasteel of een kerk kan een Rijksmonument zijn, maar ook een historische brug: een grote, die de IJssel overspant, of een kleine, over een wetering of een brede sloot. Flip Jonkman weet er een te vinden, nabij kasteel Het Rozendael in Heino. Behalve Flip Jonkman weet bijna niemand dat een brug bij de spoorwegovergang in Heino officieel een Rijksmonument is.