Waarom actievoerende woonwagenbewoners maar geen eigen plek krijgen in Heino: ‘Onwil bij gemeente’

D66 en GroenLinks willen het roer om bij álle boeren in Raalte: ‘Platteland moet produceren voor de stad, niet voor de wereld’

Het moet drastisch anders in de agrarische sector en daarin moet Raalte voorop lopen, als het aan de lokale afdelingen van D66 en GroenLinks ligt. De twee partijen slaan de handen ineen met als inzet een natuurinclusieve landbouwsector in Raalte in 2030. ,,De landbouw is ook ooit de weg van schaalvergroting ingeslagen, dus waarom ook niet de weg naar schaalverkleining?’’

25 januari