Waarom Alfons uit Raalte tot de hoogste rechters wil vechten tegen 9 flitsboetes van ‘op hol geslagen flitspaal’

Automobi­list raakt macht over stuur kwijt bij Luttenberg en moet naar het ziekenhuis

13 januari Een automobilist is woensdagmorgen op de Hellendoornseweg bij Luttenberg, ter hoogte van de Buurtschapsweg, in de buurt van een bocht de macht over het stuur kwijtgeraakt en in een greppel beland. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.