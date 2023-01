Waarom bij underdog Broekland na uitschakeling in het bekertoernooi niét alle ballen op het kampioenschap hoeven

Na de verwachte uitschakeling in de beker door de Twellose eerstedivisionist Voorwaarts (30-21), zou je zeggen alle ballen op de competitie voor de piepkleine underdog Broekland. Voor de Sallandse koploper in de hoofdklasse B blijkt kampioen worden vooralsnog echter bijzaak.

Van kapsones is in het kleine Sallandse dorp nog allesbehalve sprake. Tuurlijk was de winst in de vorige ronde tegen tweededivisionist DSVD 2 (27-26) een stunt, maar volgens keepster Charlotte Tielbeke door eigen toedoen ook hilarische momenten op.

,,Zij haalden in de tweede helft een paar keer hun keeper eruit. Wij hadden dus een aantal keren niet in de gaten dat de goal leeg was, en dat we direct konden scoren en de bal vrolijk overspeelden. Zoiets gebeurt bij ons in de competitie nooit. Al scoorde ik dankzij dat lege doel nog wel twee keer. Je hoorde het publiek zelfs lachen, haha. Ik stond ook lachend in de goal.”

Broekland prefereert sfeer boven resultaat. Hoewel koploper Broekland tien van de tot nu toe elf gespeelde competitiewedstrijden won. ,,Vooral moet iedereen het naar de zin hebben. Dus liever derde worden dat iedereen gespeeld heeft, dan dat er speelsters zijn die amper spelen. Kampioen worden is in mijn optiek geen hoofddoel. Dat kan ook niet, en want we zijn maar een hele kleine club. Dan raak je op termijn spelers kwijt.’’

Broekland moet vooral het spel niet te moeilijk maken, volgens Tielbeke. ,,Laat ons maar gewoon een beetje aanklooien, gewoon lekker handballen. Dat werkt voor ons het beste. Naar mijn idee blokkeerden sommige speelsters een beetje in het veld, omdat onze vorige trainer Tim Bloemen ook best veel technische aanwijzingen gaf. We hebben veel geleerd hoor vorig jaar, maar het kwam er in de wedstrijden vaak net niet uit. Dit seizoen valt het kwartje vaak net de andere kant op, het bewijs dat we mentaal ook sterker zijn geworden.’’

Veerkracht

Dat bleek opnieuw ook in de vorige bekerwedstrijd tegen DSVD 2. Verdedigster Lynet Beltman viel al na elf minuten uit met een gescheurde enkelband. Dat had een flinke impact op het team volgens de nieuwe trainer, Raymond Diks.

,,Vorig seizoen was zoiets, of een paar punten achterstand, al genoeg om de koppies te laten hangen. Dat kwam echter ook door de grote hoeveelheid blessures. Nu is op Beltman na iedereen fit. We maakten ondanks die blessure een achterstand van drie punten goed.”

En de rek is er volgens Diks nog lang niet uit. Als ze willen kunnen ze nog wel één of twee niveaus hoger aan, denk ik. Ze moeten ‘gewoon’ lekker handballen, dat kunnen ze prima.” Over de nederlaag woensdagavond zat hij dan ook nauwelijks in, helemaal omdat zijn ploeg in de openingsfase redelijk gelijke tred hield. Broekland maakte er een echte wedstrijd van, missie geslaagd dus.

Voorwaarts trapte echter op tijd het gaspedaal in. Zodoende was bij rust het beslissende gat geslagen (14-7), maar echt tevreden was trainer Rob Wiegman niet. ,,We kunnen veel beter dan dit, maar de zure nasmaak is dat we dat niet doen. Zij scoorden te veel.”