Waarom koopt Kamerlid Daniel Koerhuis in Raalte een huis?

,,Ik zit in de Tweede Kamer voor heel Nederland’’, zegt Daniel Koerhuis. ,,Dus ik ben niet aan plaats gebonden. Voor de Kamer moet ik op dinsdag, woensdag en donderdag in Den Haag zijn. Vrijdag zijn vaak werkbezoeken ergens in het land. De zaterdagen zijn partijcongressen of campagnedagen. Kortom, Raalte is zo gek nog niet.’’

,,Raalte is een leuk dorp in Overijssel. Niet te klein, niet te groot. Ik ben in Dedemsvaart opgegroeid, ging naar school in Hardenberg. Na acht jaar in het buitenland, willen we dichter bij familie komen wonen, vooral voor onze kinderen. We hebben drie zoontjes, en een vierde kindje op komst. Er is geen specifieke reden voor Raalte. We hebben bijvoorbeeld ook in Ommen en Dalfsen gekeken naar een woning. Uiteindelijk zijn we in Raalte uitgekomen vanwege het huis (aan de BK-straat, red.), de school en het feit dat er ook voortgezet onderwijs in Raalte is.’’

,,Het is Daniel, zonder puntjes. Dat vond mijn moeder wel zo makkelijk. En Koerhuis, ja, oorspronkelijk komt de naam Koerhuis uit de omgeving Raalte en Olst-Wijhe. Ik ben geboren en getogen in Dedemsvaart, als zoon van de slager. In 1919 begon de eerste Koerhuis daar met een slagerij, die drie generaties door is gegaan. Er is een hele Koerhuis-tak uit ontstaan. Ik gok dat de Sallandse Koerhuis-tak is ontstaan uit iemand die in Wijhe woonde, en werkte in het Koerhuis. Het Koerhuis of Keurhuys was een uitspanning bij Deventer bij de A1. Je werd in vroegere tijden vernoemd naar wat je deed.’’

,,Het mooie van het oosten is dat de mensen er rustiger zijn. Een heel verschil met het westen van Nederland. Dat vind ik fijn. Zo was het in België ook. Daar zijn de mensen ook ingetogen. Het leven in een dorp vind ik prima, als het dorp niet té klein is. Mijn kinderen zijn nu 2, 5 en 7 jaar. Een dochtertje is op komst. Ze gaan straks naar school in Raalte en kunnen ook naar het voortgezet onderwijs hier. Bovendien vind ik Salland een prachtig gebied met aan de ene kant de IJssel en aan de andere kant de Holterberg om te fietsen of te wandelen. Ik woon straks niet ver van het station, dus met de trein kan ik zo via Zwolle naar het westen. Of ik reis met de auto, zoals ik nu vooral ook doe. En ja, ik ben de man in Den Haag voor de mensen, waarom niet. Ik heb wonen en bouwen in mijn portefeuille met nadruk op Overijssel en Gelderland.''