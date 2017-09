Waarom moet je je bed uitkomen voor Streetlive en het Bierfestival in Raalte?

Nou? Waarom zouden bezoekers moeten komen?

Weenink: ,,Om kennis te maken met de nieuwste vormen van straattheater. Bovendien is het een uitstekende manier om het uitje te combineren met Cu & Cu (Cunst & Culinair Festival) in het Raalter centrum. En wie niet komt, mist iets unieks. We hebben een act van een Amsterdamse stichting, uitgevoerd door Raaltenaren met een beperking. Enkele rolstoelers en mensen met een psychische beperking. Niet uit te leggen in woorden. Kom het maar zien. Het is een voordracht met een indringende tekst. Ik heb de repetitie gezien, nou, dat hakte er bij mij in. Indrukwekkend.’’

Kieftenbelt: ,,Natuurlijk om de bijzondere biertjes te proeven. Vorig jaar kon dat op een vaste locatie op de Grote Markt, maar daar zijn we vanaf gestapt. Het kwam snel naar voren dat mensen een rondje willen lopen. Dus is het bier nu bij de verschillende café’s te krijgen, een scheurkaart is overal te koop, er zijn acht verschillende bieren te proeven.’’

Het lijkt prachtig weer te worden. Prima, maar voor niets gaat de zon op. Waar doen jullie het verder van/voor? Wat is jullie ‘verdienmodel’?

Kieftenbeld: ,,Dat bezoekers een leuke dag in Raalte hebben, dat allereerst. Goed weer helpt een heleboel. We worden er niet rijk van. Iedere ondernemer verkoopt zijn biertjes. De inkomsten van de proeverij verdelen we. De kosten dragen we gezamenlijk. Bovendien gaat per bierkaart 2,50 euro naar Streetlive. Mensen kunnen immers onder het genot van een biertje genieten van het straattheater.’’

Weenink: ,,Verdienmodel? Dat hebben we eigenlijk niet. Als het mooi weer is, trekken we veel meer bezoekers, dat wel. We kunnen rondkomen met hulp van sponsors, de gemeente doet een duit in het zakje. Verder houden we een loterij, en ontvangen we een bijdrage van het Bierfestival. Met een donateursactie proberen we een basis te leggen voor volgend jaar. En wie weet, kunnen we dan misschien het programma uitbreiden tot twee dagen. Dat willen we graag.’’

Waar moeten bezoekers verder nog rekening mee houden?

Weenink: ,,Dat ze een hele grote lach meenemen, een goed humeur. Enthousiasme wordt gewaardeerd. Bezoekers mogen laten zien en van zich laten horen als ze een voorstelling waarderen.

Kieftenbeld: ,,Puntje van aandacht is de bierglazen. We willen glaswerk op de terrassen houden. Het is mogelijk om de bierproeverij te starten in ieder deelnemend café. Er is geen volgorde of route. Maar let op, geen bierglazen meenemen op straat vanwege veiligheid, en ook met bier in plastic is rondlopen op straat verboden.’’

Streetlive

Wat: Straattheater, Wanneer: zaterdag 13.00-17.30 uur, Waar: verschillende plekken in centrum Raalte

Bierfestival