Wagenbouwers zijn creatief met kleur

Een haan die à la Vincent van Gogh zonnebloemen schildert, staat symbool voor de kunst, terwijl vlinders het vliegwerk verbeelden. Het thema van Stöppelhaene is niet alleen te zien op hun wagen, maar ook van toepassing op de bouwers zelf. Zij verheffen het kleuren met louter natuurlijke producten tot kunst en betreuren dat de tijd waarin hun creatie te bewonderen is, voorbij vliegt.

Anita Koerhuis, die ruim dertig jaar betrokken is bij de jaarlijkse bouw van een wagen, verzekert dat het principe vanaf het eerste uur bij de Scouting Raalte is blijven gelden. ,,Er zijn wagenbouwers die rijst rood kleuren met bietensap, maar wij verven bewust niet'', stelt de oudgediende. ,,Wij zoeken naar andere oplossingen om onze wagen mooi te kleuren, ook al is dat vaak lastig. Fel rood is moeilijk te vinden. Vorig jaar gebruikten we de schil van rode uien.''

Experimenteren

Scouting Raalte is inmiddels begonnen met experimenteren en beschikt zelfs over haar eigen proeftuin. Thijs Bruggeman heeft op zijn grond korenbloemen verbouwd. Zaaien, plukken, drogen. Een pak werk, maar dan heb je wél wat. Een fonkelend nieuwe bron van blauw. ,,We hebben er een opvallende kleur bij gekregen'', constateert Koerhuis. ,,Het viel niet mee om mooi blauw te vinden. Maanzaad oogt eerder grijs.''

Intussen wordt gestudeerd op verdere verrijking van het kleurenpalet. De zaden van zwarte maïs, gekocht in Amerika, hebben al wortel geschoten in de grond van Bruggeman. Rijpend materiaal voor de optocht van volgend jaar.

2.000 euro per wagen

Voor de circa dertig wagenbouwers, in leeftijd variërend van vijf tot zeventig jaar, vergt de jaarlijkse cyclus veel arbeid, tijd en geld (een wagen kost circa 2.000 euro). Brainstormen en tekenen in de winter, vanaf de ontluikende lente constructies lassen en figuren van gaas maken, overdekken met papier-maché en beplakken met zaden.