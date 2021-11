Wanbeleid, fouten bij gemeente en een louche bouwer uit Roemenië brachten Tennisvereniging Heino naar rand van afgrond

In een onafhankelijk onderzoek gaat een beerput open over wat er allemaal fout ging de afgelopen jaren bij de realisatie van een nieuw clubhuis voor de tennisvereniging in Heino. De leden van de club stelden een onderzoekscommissie aan, bestaande uit personen uit de omgeving met ervaring in dit soort vraagstukken.

Zij nemen geen blad voor de mond en tekenen in een 37 pagina's tellend verslag op hoe een opeenstapeling van fouten er voor zorgt dat de club geen stuiver meer heeft en er van een nieuw clubhuis al helemaal geen sprake is. De malaise begint in 2016.

Contract rammelt

De club besluit in dat jaar het bestaande gebouw te vervangen voor nieuwbouw. De club voert gesprekken met de gemeente Raalte. Die resulteren in een plan voor een nieuw gebouw, waar de gemeente groen licht voor zal geven bij de vergunningaanvraag. Een misser, zo blijkt naderhand. Want dan is al bekend dat er bezwaren komen, omdat het gebouw niet in het bestemmingsplan past. Later meer daarover.

Begin 2017 vraagt TVH acht partijen of zij een offerte willen uitbrengen voor een clubgebouw. Zonder ook maar een offerte aan te bieden, haken diverse bouwers al af. Drie bouwers blijven over, waarna TVH verder gaat met houtbouw van het Roemeense S.C. Prima Holding SRL. Hun financiële plaatje kwam het dichtstbij de begroting van TVH. In november wordt het contract getekend. Het blijkt achteraf gezien het begin van bestuurlijke blunders binnen de club.

Quote TVH heeft dus een contract afgesloten met een Roemeens bedrijf met alle gevolgen en consequen­ties van dien. Onafhankelijke onderzoekscommissie , Aangesteld door leden van TVH