Wandelaars uit alle gewesten lopen lachend over de finish in Raalte

Met een grote glimlach en een bos gladiolen in de hand liepen vrijdag duizenden deelnemers aan de Sallandse Wandelvierdaagse over de rode loper naar de grote tent op de parkeerplaats aan de Domineeskamp in Raalte. De meesten waren net binnen toen het begon te stortregenen, maar lopers die nog vol in de bui terecht kwamen, kon het niet deren. Vlak voor de finish kregen ze plakjes worst, een bittertje en natuurlijk een medaille.

,,Wat een fijne wandelvierdaagse'', zegt een deelnemer uit het westen van het land. ,,We zijn van een wandelclub uit Zoetermeer en zijn met 25 leden hierheen gekomen. Volgend jaar nemen we veertig mensen mee'', zegt hij. ,,Ik loop dan mijn veertigste Nijmeegse Vierdaagse. Daarna stop ik daar en kom voortaan alleen nog maar naar Salland.'' De loper is vooral enthousiast over het landschap en de organisatie. ,,Het is hier zoveel gemoedelijker. En je mag iedere dag wisselen van afstanden. Dat is heel fijn.''

Regen kon de lopers van de Sallandse Wandelvierdaagse op de finish niet deren.

Groei van wandelvierdaagse

Dit soort reacties doen Ben Heethaar goed. De initiatiefnemer van het wandelevenement zag de vierdaagse in 2018 opnieuw groeien. ,,Exacte cijfers heb ik nog niet, maar het vorige record van 3814 deelnemers zijn we ruim voorbijgegaan. We gaan een nieuw record breken qua aantallen.''

Komt het maximumaantal deelnemers nu in zicht? ,,We kunnen 4500 lopers inschrijven. Als meer mensen zijn geïnteresseerd, moeten we eens goed nadenken wat we gaan doen'', zegt Heethaar. ,,Misschien moeten we dan wat meer toiletgroepen neerzetten.'' Maar het moet ook geen massa-evenement worden, vindt Heethaar.

Eén van de oorzaken van de groei is de introductie van de twaalf kilometer, naast de traditionele routes van twintig, dertig en veertig kilometer. Daardoor liepen dit jaar meer kinderen mee. ,,Die houden we er zeker in'', zegt Heethaar.

Lierdeholthuis in route

Ook wil hij Lierderholthuis volgend jaar weer opnemen in de route. Heethaar is lovend over de betrokkenheid van inwoners van de Raalter kern. ,,Door het hele dorp hadden ze schoenen opgehangen, de route liep dwars door hun buurthuis en de lopers werden zó mooi ontvangen!''

Nieuw was ook een wetenschappelijk onderzoek naar de voeten van de lopers. De uitkomsten daarvan laten nog wel even op zich wachten, ,,Eerst moeten alle data geanalyseerd worden.''

Heethaar heeft alleen maar complimenten ontvangen van dankbare deelnemers, zegt hij. ,,Je wordt er verlegen van.'' Enige minpuntje was een diefstal van apparatuur. ,,Maar daar hebben de deelnemers niets van gemerkt.''