Wandelpaden Heeten blijven dankzij ruim één ton subsidie begaanbaar: ‘Je brengt beweging op gang’

Veelbespro­ken boerderij Strunk Raalte leegge­haald: ‘Je hoopt dat alles bij rechtmati­ge eigenaar belandt’

Cultuurboerderij Strunk is leeggehaald door de gemeente Raalte. Tientallen jaren hebben verenigingen en stichtingen gebruikgemaakt van het monumentale pand. Maar nu dat in de verkoop gaat, moeten de spullen naar de rechtmatige eigenaren. Hoe een plan voor een Raalter dorpshuis is gestrand en komende week alle achtergebleven spullen kunnen worden opgehaald. ,,Dit heeft toch emotionele waarde?’’

6 december