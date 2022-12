Wandelpaden Heeten blijven dankzij tienduizenden euro’s subsidie begaanbaar: ‘Je brengt beweging op gang’

Burgemees­ter zet in op ‘ouderwets’ oud en nieuw in Raalte: ‘Geen behoefte aan vuurwerk­ver­bod’

Een vuurwerkverbod? Dat is in Raalte niet nodig, zegt burgemeester Martijn Dadema. ,,Het is de afgelopen jaren prima verlopen. Zonder incidenten en gewonden. Een algeheel vuurwerkverbod hebben we niet overwogen, daar is in Raalte geen behoefte aan.’’

9 december