Wandelvoetbal Rohda officieel afgetrapt

Kritische burger schrijft open brief aan Raalter raad over megastallen

31 augustus In het Raalter buitengebied moet het slechts bij hoge uitzondering mogelijk worden een megastal te realiseren. Nu kunnen op veel plekken grote stallen worden gebouwd, stelt kritisch burger Hans de Kort. In een open brief roept hij de Raalter raad op nog vóór de komende verkiezingen strengere voorwaarden op te nemen voor megastallen in het bestemmingsplan buitengebied.