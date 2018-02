Warming-up 55-plussers Raalte voor gemeenteraadsverkiezingen

Stuntman uit Raalte werkt aan Netflix-serie in Amerika: 'Het is zwaar'

13:58 Stuntman Chuck Borden uit Raalte verblijft al maandenlang in Atlanta in de Verenigde Staten om te werken aan de Netflix-serie 'The Haunting'. Hij vertelt over zijn werk als stunt coördinator, over de beloning voor zijn werk, en zijn verlangen naar zijn thuis en zijn meiden.