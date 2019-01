Warmtebronnen voor Raalter wijk Westdorp onder loep

De bewoners van de wijk Westdorp in Raalte horen in het derde kwartaal van dit jaar hoe ze hun huis, school of bedrijfsruimte kunnen verwarmen. Het streven van de gemeente Raalte is een gemeenschappelijk warmtenet. ,,Of Westdorp zijn warmte moet krijgen via een warmtepomp, biomassa-ketels of een andere warmtebron, dat moet uit het onderzoek blijken’’, zegt wethouder Frank Niens (GemeenteBelangen).