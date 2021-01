Was een ‘Pool’ verantwoordelijk voor de tunnel naar de ondergrondse wietplantage in Raalte?

Winter Games met bootcamp en hockeycli­nic: zo kunnen jongeren uit Raalte tóch sporten in lockdown­tijd

15 januari De scholen zijn dicht, de sporthallen hebben hun deuren gesloten en bij veel sportclubs is slechts een beperkt aanbod. Jongeren komen amper aan sporten toe en dat is velen een doorn in het oog. In Raalte is een oplossing: kinderen van 6 tot en met 17 jaar kunnen in januari en februari terecht bij hockeyclub SMHC voor de Winter Games. Daar kun je jezelf elk weekend in de buitenlucht lekker in het zweet werken.