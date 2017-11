Was het tóch een wolf die de slachting aanrichtte in Laag Zuthem?

Bloeddorstige hond

Kleinlangevelsloo was er aanvankelijk van overtuigd dat er een bloeddorstige hond had toegeslagen toen hij zijn verscheurde schapen op 13 oktober had gevonden. ,,Het gebeurde, pats, boem, in Salland, uit het niets.’’ Daar denkt hij nu anders over. ,,In de buurt is sindsdien niets meer voorgevallen. Een hond zou opnieuw hebben toegeslagen’’, zegt Kleinlangevelsloo. ,,Als ik de gebeurtenissen van de afgelopen maand naast elkaar leg, is het toch aannemelijk dat het een wolf is geweest.’’ Wolvensporen op de Veluwe, waarneming van een wolf bij de schaapskooi in Heerde, een drol gevonden in de buurt van Terlet, en natuurlijk de verongelukte wolf, die deze week bij Kloosterhaar is gevonden, zette de boer uit Laag Zuthem aan het denken. ,,Ik heb meerdere aanwijzingen dat het een wolf kan zijn geweest. Maar zeker weet ik het niet, dus ik ben razend benieuwd naar de uitslag van het onderzoek.’’

Onderzoek

Kleinlangevelsloo leverde ‘huid en haar’ in voor DNA-onderzoek. Dat onderzoek is nog in volle gang, meldt Johan Wesselink, Coördinator Wolf bij BIJ12/Unit Faunafonds. ,,Bij het incident in Laag Zuthem was er nog weinig aanleiding om te denken aan een wolf’’, zegt Wesselink. ,,Aangezien DNA-onderzoek voor één monster vrij prijzig is, was het wachten op meer meldingen, zodat meerdere onderzoeken tegelijk kunnen worden gedaan.’’

Meldingen

Dat is nu het geval. Wesselink meldt dat er vorige week een dood schaap is gevonden in Bergentheim, wat buiten de publiciteit is gebleven. Begin deze week was er een incident in Beerzerveld, gevolgd door een tweede melding. ,,Dat was een dag voordat de verongelukte wolf in Kloosterhaar is gevonden. Bovendien waren er in september nog enkele meldingen in Groningen. Al deze meldingen en samples zijn nu in onderzoek. De uitslag wordt over twee, drie weken verwacht.’’