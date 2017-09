Wat als het onweert, stormt en regent tijdens 'In de Smaak' in Raalte?

Niets is zo grillig als het Nederlandse weer. Maar de organisatie van proeverijfestival ‘In de Smaak’ in Raalte neemt geen risico. Betonblokken verankeren dit weekend de tent.

De grote horecatent is met bakken beton vastgezet om te voorkomen dat hij wegwaait. De kolossen wegen een ton per stuk, het zijn er dertien in getal. ,,De voorspellingen zijn niet best’’, zegt organisator Peter Walter, wijzend op de grote, hoekige bakken beton, waar touwen van het tentdoek aan vastgeknoopt zijn. Als het waait, werkt de overkapping als een parachute. Vandaar die betonbakken. Dat was verplicht, vanwege veiligheid. Normaal zit een tent vast in de grond met pennen, maar dat kon hier niet.’’

Het plein aan de Herenhof in Raalte is voor deze derde editie de plek van handeling van ‘In de Smaak’. Het is gebouwd als een klein dorp, met twaalf restaurant-tenten in een kring. Middenin een bar met tap, daarboven de overkapping van palen en tentdoek, verankert met de enorme betonblokken.

Braai

Enkele ondernemers hebben donderdagmiddag hun tijdelijke eetgelegenheid al ingericht. Eigenaar Ronald Jan Koning van restaurant Jan Steen, met vestigingen in Heino en Tubbergen, ziet het wel zitten. Hij maakt zich niet druk om het weer maar legt liever uit hoe de grote Zuid Afrikaanse braai werkt waarin zijn gerechten zullen worden bereid dit weekend. ,,En als het écht slecht weer wordt, met regen enzo, dan ga ik grote parasols ophalen’’, zegt hij ,,Dan zet ik die hier neer, zodat de bezoekers droog blijven. Kunnen ze mooi allemaal hier bij ons komen staan.’’

Parasol

Aan de andere kant van het terrein is Arno Huisken van restaurant De Bagatelle met houten planken in de weer voor de opbouw van zijn tijdelijke eettent. De lucht is donkerblauw, maar regen valt er nog niet en het zo is aangenaam toeven op het feestterrein in opbouw. ,,Laten we hopen dat het zo blijft’’, zegt hij. ,,Vandaag zou het ook slecht weer zijn. Maar daar merk ik nog niets van. Als het toch gaat regenen dit weekend zorg ik voor een parasol om mensen droog te houden’’, zegt ook Huisken, net als zijn concullega Koning.

,,Het is koffiedik kijken’’, zegt Rudi Buitenkamp van de organisatie. ,,Vrijdag zou een regendag worden, maar we beginnen pas 's avonds, dus wie weet, valt het mee. Natuurlijk hebben we de zaken qua veiligheid goed voor elkaar. We kunnen met veel dingen rekening houden, maar het weer blijft toch een verrassing. Als je nu de foto’s ziet van de situatie op de bovenwindse eilanden, dan is dat heftig. Zo erg zal het hier nooit worden.’’