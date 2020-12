Wat bereikten blokkeerboeren met urenlang acties bij distributiecentra in Zwolle en Raalte? Boosheid, geen betere prijs

Over de Tong Culinair shoppen in de winkel van restaurant Het Buitenhuys (voor Thuys) in Heino

11 december Het duurde deze tweede lockdown even voordat restaurant Het Buitenhuys in Heino op stoom kwam. Maar nu hebben ze een afhaalconcept gevonden waar ze zelf volledig tevreden over zijn. Het BuitenHuys voor Thuys: een winkeltje midden in het dorp, vol specialiteiten. En daar worden we gretig van.