Wat kunnen ze in Raalte met lege kerkgebouwen? Geld om te kijken of ideeën haalbaar zijn

Organisa­tie StöppelCa­ba­na in volle gang voor eerste zomercarna­val in Raalte: ‘Hopen zonder regels te vieren’

7 juni Het zonnetje zat zaterdagmiddag verscholen achter de wolken, maar hopelijk voor de organisatoren van StöppelCabana schijnt ‘ie harder dan ooit te voren op 14 augustus. Bernard Hudepohl en Harry te Riele organiseren het uitgestelde carnavalsfeest op het terrein van horecabedrijf Bij Lampe in Raalte. ,,Het was saai de afgelopen tijd. Daar hopen we in augustus verandering in te brengen.’’