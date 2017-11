De lesgroep van B-verpleegkundigen startte in 1967 met de opleiding in psychiatrisch ziekenhuis Franciscushof in Raalte. De groep kwam vrijdagmiddag, 50 jaar later, weer samen. ,,Wat wisten we van de psychiatrie? Helemaal niks!’’

Het is een halve eeuw geleden, maar ze weten nog precies hoe het was bij hun aanstelling in 1967. ,,Een kort gesprek, een medische keuring, en je kon aan de slag. Een motivatiegesprek was er niet’’, zegt Wies Lemstra uit Rijssen. ,,Daar stonden we op onze eerste werkdag, in een hagelwit uniform, en stevige schoenen, want je moest veel lopen. We hadden te maken met geesteszieke patiënten. We hebben veel van hen geleerd. Wij hielpen, maar zij leerden ons.''

Quote Een kort gesprek, een medische keuring, en je kon aan de slag Wies Lemstra

De twaalf aanwezigen, de groep is niet compleet, zijn duidelijk blij elkaar weer te zien. ,,In 1980 hadden we onze eerste reünie’’, zegt Maria Kloosterman uit Raalte, die daar destijds de aanzet voor gaf. ,,Daarna om de vijf jaar, later iedere drie jaar. Dit is een bijzonder moment, 2017, we zijn precies vijftig jaar verder.’’

Zustersflat

De meiden, toen rond 17, 18 jaar, combineerden werk en opleiding op het Franciscushof. In de zustersflat op het terrein woonden ze. Verplicht. ,,Dat ging toen zo. Werken en studeren. Eenmaal per zes weken hadden we een lesweek’’, zegt Maria, nu 68 jaar. Het verschil tussen toen en nu is enorm. ,,Dat heeft vooral met vooruitgang te maken. Als er toen een patiënt opstandig was, dan spoot je ‘m plat, simpel. Dat is niet meer. Er is veel meer kennis. Ik had in het begin vooral medelijden met de patiënten. Vond het heel erg wat ze hadden. Maar als je dat werk wil doen, moet je omschakelen. Zo werd ik er tegen bestand. Uiteindelijk was ik blij dat ik deel mocht uitmaken van de hulpverlening.’’

Quote We hoorden ook altijd: oh werk je daor? Enkele reis Raolte Marina

Ze kennen allemaal het boek Raarhoek van schrijfster Miek Smilde uit 2011, dat gaat over ‘het gekkenhuis’ in Raalte, waarvan haar vader Jan Smilde twaalf jaar directeur was geweest. In 2008 ging psychiatrisch ziekenhuis, in de volksmond ‘het hof’, tegen de vlakte om plaats te maken voor een villawijk. De tweehonderd patiënten die er toen nog verbleven, moesten verhuizen naar Zwolle. Sommigen hadden meer dan veertig jaar in het ziekenhuis gewoond. ,,Ja, een gekkenhuis’’, knikt Marina. ,,We hoorden ook altijd: oh werk je daor? Enkele reis Raolte.’’

Nooit saai

De inmiddels gepensioneerde verpleegsters denken vooral met veel plezier terug aan hun Franciscushof-tijd. ,,Er mochten bijvoorbeeld geen mannen naar binnen, de regels waren strikt in de verpleegstersflat. En ’s avonds om elf uur ging de deur op slot. Wie te laat kwam, moest bellen en trof een boze zuster Fransen. We hebben zoveel schik gehad’’, lacht Marijke Ledeboer. ,,Niet alleen alle belevenissen. Het werk was ook leuk, omdat we met gestoorde mensen te maken hadden. Met heel veel respect voor de mensen, er gebeurden natuurlijk veel rare dingen. Het was nooit saai.’’

Reünie

Ze deden examen in 1971. In 1980 hielden ze een eerste reünie. Het zoveelste samenzijn was gisteren, vijftig jaar nadat ze elkaar hebben leren kennen. Waarom die onderlinge binding stand heeft gehouden? Misschien door Nel? ,,Collega Nel van Bommel, een Brabantse, werd twee maanden na het examen geschept door een auto en is overleden’’, zegt Maria. ,,Ja, misschien wel.'' Volgens de andere dames uit de groep is dat niet het enige. ,,We hebben zoveel samen meegemaakt’’, zegt Marijke Ledeboer. ,,Je zat samen in de nachtdienst, vierden feestjes in de flat. We waren nog zó jong, je was op jezelf en elkaar aangewezen. Die periode heeft enorme indruk gemaakt en dat heeft vriendschappen voor het leven opgeleverd.’’