Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat klimaatverandering te lijf

Overleg over berg oudijzer Raalte klapt

6:00 Sallandse Metaalhandel en de gemeente Raalte blijven met elkaar botsen. Ook hun poging om een compromis te bereiken over de berg oudijzer aan de Wolthaarsdijk in het dorp Raalte, is gestrand. Tot uiterlijk vanochtend 10.00 uur hadden ze van de rechter de tijd om plooien glad te strijken.