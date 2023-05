Webshops verdrijven ‘stenen’ winkels in Raalte, maar: ‘Niets kan op tegen een lach en persoonlijke touch’

Tussen het worsten draaien door schrijven Henk en Dinie toneelstuk voor duizenden mensen

Henk en Dinie Jansen runnen al 39 jaar een slagerij in Doesburg en doen dat met veel plezier. Het echtpaar heeft echter nog een passie: toneel. Komende zaterdag 13 mei is de eerste voorstelling van Tegenwind, een openluchtspel dat door Henk is geschreven. Dinie is regisseur.