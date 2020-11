Wederom zorgen over mogelijke aanleg zonnepark Sumpelweg Raalte: ‘Weidevogelgebied gaat verloren’

Slechte communica­tie over zonnepark aan Sumpelweg in Raalte: Zonnepark­be­drijf door het stof

9 september Er ligt een plan op tafel om aan de Sumpelweg in Raalte een zonnepark te plaatsen, alleen zijn de aanwonenden allerminst te spreken over initiatiefnemer Kronos Solar. Omwonende Thea van der Geest is gepikeerd over de gebrekkige manier van communiceren over het zonnepark dat voor haar deur moet komen. Kronos steekt de hand in eigen boezem en belooft verbetering.