Wéér vertraging bij aanpak N35-kruispunt Bos in Raalte: planning pas in januari 2022 bekend

‘Raalte moet vaart maken met horeca en recreatie in monument aan Overijs­sels Kanaal’

25 maart Een 130 jaar oud gemeentelijk monument in Raalte moet volgens Burgerbelangen de aanjager worden van horeca en recreatie langs het Overijssels Kanaal. In de MOK-werf aan de Mettingenlaan zit volgens raadslid Sylvia van der Heide veel potentie om van het kanaal een toeristische trekpleister te maken. ,,Het is zo’n mooi gebied waar eigenlijk niets mee wordt gedaan.’’