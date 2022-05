Weer zware mishandeling in centrum Raalte, nu op kermis: onderzoek naar meerdere verdachten

De kracht van Samen Leefbaar Mariënheem: ‘Wij halen elkaar uit isolement en zorgen voor leefbaar dorp’

Hoe zorg je ervoor dat een klein dorp leefbaar blijft? Dat alle inwoners mee kunnen doen en niemand in een isolement raakt. In Mariënheem is daar Samen Leefbaar Mariënheem voor. Al meer dan acht jaar zorgt een groep inwoners ervoor dat er wat te beleven is in het dorp en dat mensen elkaar ontmoeten. Aan de vooravond van Hemelvaartsdag zet een groep creatievelingen zich in voor een heuse kunstroute. ,,Ik leer mensen kennen en ben lekker bezig met kunst.’’

14 mei