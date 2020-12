Weg met het ouderwetse schoolplein: de Rietkraag in Raalte krijgt een groen plein om te leren en spelen

Pauluskerk in Raalte straks definitief dicht; kerkganger Jos Woerdman (81) kijkt er niet van op

27 december Een sobere, rustige kerk zonder pracht en praal. Waar de mens het middelpunt is. Zo omschrijft Jos Woerdman (81) ‘haar’ Pauluskerk in Raalte. Ze had nog zo graag de laatste kerstviering willen meemaken voor de katholieke kerk definitief in maart 2021 haar deuren sluit. ,,Jammer, maar ik sta er niet gek van te kijken’’, biecht de Raaltese op.