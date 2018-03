Weg met het zuipfeest in Raalte dat haringparty genoemd werd

,,Er zijn in Raalte al evenementen met veel lawaai’’, zegt Peter Walter. ,,De Sallandse Haringparty moet een oase zijn van netwerken en lekkere dingen.’’ De jaarlijkse haringparty in Raalte is verworden tot een feestje met vooral veel mannen en veel drank. ,,Reuze gezellig, maar dat voegt niets toe’’, zegt Walter. ,,Het niveau van de haringparty moet omhoog.’’

Peter Walter, inmiddels 77 jaar, heeft zijn schouders er onder gezet. De Raaltenaar richtte een stichting op, en verwelkomt zakenlui bij een nieuwe Sallandse Haringparty, op donderdag 14 juni van vijf tot negen op het terras van hotel/restaurant De Zwaan in Raalte. ,,Mijn drijfveer is om een evenement neer te zetten dat tot in de lengte van jaren terugkeert, dat stáát. Dat jonge mensen het straks van mij kunnen overnemen.’’

Veiling

Een paar belangrijke momenten op de avond: Er wordt een vaatje haring geveild door veilingmeester Willy Oosterhuis. Er is een verloting van een kunstobject, namelijk een haringvaatje beschilderd door kunstenares Femke Wijma. De opbrengst gaat naar het goede doel, naar stichting Lef. En er is de uitreiking van de ‘Zilveren Haring’ aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt om Salland te promoten.

,,Meer dan veertig bedrijven hebben al ingetekend’’, zegt Walter. ,,Daar ben ik blij mee. Niet dat ik er aan hoef te verdienen, maar er moet ook geen gat in de begroting komen.’’ Zakelijk Raalte is uitgenodigd om kaarten voor zichzelf en hun relaties te kopen. Zomaar binnenlopen is er niet bij. En al helemaal niet een korte broek. ,,Het kledingvoorschrift is tenue de ville, oftewel netjes, maar niet te chique. Het wordt een culinaire aangelegenheid, met korenwijn, haring, en andere lekkere hapjes. Sponsors bieden een sigaartje en een kaasje aan. Er komt écht wel ets op tafel.’’

Stijlvol

En nee, het is allemaal niet nieuw, zo’n haringparty. ,,Maar het komt ook niet zomaar aanwaaien’’, zegt Walter. Hij heeft research gedaan, bezocht soortgelijke party’s in Ommen, Hengelo, Almelo. Meest geïnspireerd is hij geraakt door de jaarlijkse haringparty van Wegener, die hij als gast jaar na jaar bezocht in het Hilton in Amsterdam. ,,Een stijlvol gebeuren. Daar haal ik nu nog mijn spirit vandaan om dit te organiseren. Ik heb al veel steun gekregen van ondernemers, dat zijn altijd dezelfde trouwens. Van de multinationals in Raalte hoor je vaak niks. Hierbij daag ik bijvoorbeeld Beaphar, Veenhuis of Van Merksteijn uit om diep in de buidel te tasten. Het zou mijn grote wens zijn om internationale Raalter ondernemingen te betrekken bij deze lokale aangelegenheid. Laat ze maar een openingsbod doen voor het vaatje haring. Dan brengt veilingmeester Willy Oosterhuis het weer verder.’’

Eten, drinken en vrolijk zijn, dat is wat Peter Walter kwiek en scherp houdt. ,,De dingen die ik organiseer houden me jong’’, aldus Walter. ,,Ik blijf aan de gang, blijf leuke dingen doen, ik kan het iedereen van mijn leeftijd aanraden.’’