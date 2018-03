Weginspecteur belandt zelf midden in ongeluk tussen Raalte en Heeten

Senioren Heeten en Broekland in hun sas met voorzieningen

18:04 Ruim zestig zeventig-plussers in Heeten vinden dat ze een passende woning hebben, zijn content met hun sociale contacten en kunnen financieel rondkomen. In Broekland geldt dat voor bijna dertig leeftijdsgenoten. Ze hebben dat aangegeven in gesprekken die de zorgorganisatie WijZ Welzijn vorig jaar heeft gehouden met zeventig-plussers in beide dorpen.