Weldoeners doneren duizenden euro’s voor Raaltenaren die niet kúnnen besparen op energie

‘Euforie’ na nieuw sterrenres­tau­rant in Zwolle, wéér van Jonnie en Thérèse: ‘Niet alleen PEC wint’

De champagne vloeit rijkelijk bij het personeel van Brass Boer Thuis in Zwolle, nadat het restaurant een Michelinster heeft bemachtigd. Het is de derde Zwolse zaak van Jonnie en Thérèse Boer die een bekroning van Michelin heeft gekregen. ,,We hebben als personeel de kwaliteit van De Librije meegekregen.”