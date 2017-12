Wereldlichtjesdag Raalte steekt ouders overleden kind hart onder de riem

Geld voor knooppunt Raalte op N35

8 december Het Rijk betaalt 12,5 miljoen euro mee aan de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij knooppunt Raalte. Dat is deze week definitief vastgelegd door minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga. Het bedrag is opgenomen in het zogeheten Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Daarin is meer aandacht voor knelpunten in Oost-Nederland dan verwacht.