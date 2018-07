Werkstraf Heinose militair voor in brand steken dekbed van slapende collega

Manneken Pis is schrik­beeld van Broekland­se WK-pool

30 juni Wie het in de middeleeuwen al te bont had gemaakt, stond te kijk aan de schandpaal. In het hier en nu moet je vrezen voor bespotting wanneer Manneken Pis in jouw voortuin opduikt. Dan sta je namelijk onderaan in de Broeklandse WK-pool.